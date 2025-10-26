Глава МИД КНДР посетит два союзных государства

Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию с официальным визитом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По его информации, министр отправится в поездку по приглашению министерств иностранных дел этих стран.

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ, — говорится в сообщении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между Пхеньяном и Москвой как общее стратегическое достояние. По его словам, эти отношения обладают вечной жизненной силой и в настоящее время достигли своего наивысшего уровня развития. Лидер Северной Кореи также отметил, что совместные испытания и борьба против доминирования и деспотизма еще больше укрепили двусторонние связи. Он выразил уверенность, что никакие внешние вызовы не смогут помешать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.