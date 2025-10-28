Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 октября 2025 в 12:31

Песков назвал темы, которые обсудили Путин и глава МИД КНДР

Песков: Путин и глава МИД КНДР обсудили вопрос укрепления дружбы двух стран

Встреча с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Встреча с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили во время встречи вопрос укрепления дружбы двух стран, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, стороны также коснулись планов по дальнейшему сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.

Обсуждались, собственно, все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин передал лучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну через главу МИД республики. В ответ Цой Сон Хи пообещала ответственно доложить теплый привет президента РФ северокорейскому лидеру. Путин поблагодарил министра за содействие, отметив, что говорил с Ким Чен Ыном в Пекине. Российский лидер встретился с главой МИД КНДР в Сенатском дворце в понедельник, 27 октября.

До этого лидер КНДР описал отношения с Россией как общее стратегическое достояние. Лидер сделал такое заявление в рамках торжественной церемонии в честь начала строительства Мемориального музея боевых подвигов.

