Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:18

Финэксперт оценил идею ввести НДС на операции по картам

Финэксперт Беляев: НДС на операции по картам негативно повлияет на цены в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на все операции с картами приведет к общему росту цен в России, заявил «Ридусу» финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что это проинфляционный фактор.

Надо понимать, что в результате это скажется на общем росте цен. Пусть даже обложенные НДС банковские карты занимают небольшую долю общего оборота, но все равно это проинфляционный фактор, как любит говорить Центробанк, — высказался Беляев.

Аналитик добавил, что в таком случае банки попытаются взвалить свои издержки на пользователей карт. В частности, они постараются увеличить комиссию, а также сделать бесплатные услуги платными, отметил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес может столкнуться с потерями в случае повышения НДС с 20% до 22% и перейти в теневую экономику. По его словам, предпринимателям придется искать способы искусственного занижения выручки.

НДС
карты
банки
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.