Финэксперт оценил идею ввести НДС на операции по картам Финэксперт Беляев: НДС на операции по картам негативно повлияет на цены в России

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на все операции с картами приведет к общему росту цен в России, заявил «Ридусу» финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что это проинфляционный фактор.

Надо понимать, что в результате это скажется на общем росте цен. Пусть даже обложенные НДС банковские карты занимают небольшую долю общего оборота, но все равно это проинфляционный фактор, как любит говорить Центробанк, — высказался Беляев.

Аналитик добавил, что в таком случае банки попытаются взвалить свои издержки на пользователей карт. В частности, они постараются увеличить комиссию, а также сделать бесплатные услуги платными, отметил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес может столкнуться с потерями в случае повышения НДС с 20% до 22% и перейти в теневую экономику. По его словам, предпринимателям придется искать способы искусственного занижения выручки.