02 октября 2025 в 12:35

Ленивый капустник с сыром. Эта вкуснятина подойдет и на завтрак, и на ужин! Простые продукты и вау-эффект

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот капустник стал моим спасением, когда хочется вкусного ужина без долгой готовки. Он объединяет свежесть хрустящей капусты, нежность сырной заливки и аромат зелени. Готовится всего полчаса, а результат радует и вкусом, и легкостью. Блюдо получается сытным, но не тяжелым — идеально после рабочего дня. Я люблю подавать его с черным хлебом, а в сезон добавляю в капустник и другие сезонные овощи. Такой ужин собирает за столом всю семью!

Нам понадобится: 300 г капусты, пучок зеленого лука, пучок петрушки, соль, перец. Для заливки: 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. майонеза, 3 яйца, 70 г сыра, 2 ст. л. муки, 1 помидор.

Капусту шинкуем, зелень мелко рубим. Смешиваем в форме для запекания, солим, перчим. Взбиваем яйца со сметаной и майонезом. Добавляем тертый сыр и муку, перемешиваем.

Заливаем капусту яичной смесью. Сверху выкладываем тонкие кружочки помидора. Выпекаем 25 минут при 180°C до румяной корочки. Даем немного остыть и подаем прямо из формы.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
