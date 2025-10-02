Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:28

Куриные ножки в слоеном тесте: выглядят эффектно, готовятся просто

Куриные ножки в слоеном тесте — это изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Это блюдо отлично подходит как для семейного ужина, так и для приема гостей — оно выглядит эффектно, а готовится просто.

Вкус блюда восхитителен: хрустящее слоеное тесто тает во рту, обнажая сочное ароматное мясо курицы, пропитанное соком и специями.

Рецепт: сначала подготовьте куриные ножки — промойте, обсушите, натрите солью, перцем и любимыми специями. Обжарьте ножки на сковороде до золотистой корочки со всех сторон — это запечатает соки внутри. Разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте в пласт и нарежьте на квадраты, достаточные для оборачивания каждой ножки. На каждый квадрат теста положите ножку, заверните как конверт, смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до румяного цвета.

Подавайте горячими с овощным салатом или картофельным пюре. Дополнительный плюс — возможность варьировать начинку, добавляя под тесто грибы, сыр или овощи.

Ранее стало известно, как приготовить полезный ужин за 30 минут без лишних хлопот: запеканка из рыбного фарша с рисом.

