21 сентября 2025 в 17:32

Полезный ужин за 30 минут без лишних хлопот: запеканка из рыбного фарша с рисом

Запеканка из рыбного фарша — это универсальное блюдо, которое сочетает в себе пользу рыбы, нежную текстуру и насыщенный вкус. Она хороша тем, что готовится за 30 минут, подходит для правильного питания.

Для приготовления смешайте 500 г рыбного фарша (подойдет треска, минтай или лосось) с 200 г отварного риса, обжаренным луком и морковью. Добавьте 2 яйца, 100 мл сливок или сметаны, соль, перец и укроп. Выложите массу в смазанную форму, разровняйте и смажьте сверху взбитым яйцом или сметаной. Посыпьте 50 г тертого сыра и запекайте при 180 °C 30 минут до золотистой корочки.

Вкус получается нежным и сочным: рыбная основа гармонирует с рисом, овощи дают сладковатые нотки, а сырная корочка добавляет пикантности. Подавайте запеканку горячей со свежим салатом или соусом на основе йогурта. Это блюдо богато белком, омега-3 кислотами и идеально для полезного ужина, который готовится без лишних хлопот.

Ранее стало известно, как приготовить куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП.

