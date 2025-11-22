Минтай готовлю только так: чудо-рецепт без лука и моркови

Вкуснейший минтай, который тает во рту, можно легко приготовить без традиционных лука и моркови, раскрыв чистый вкус рыбы. Этот простой чудо-рецепт требует минимум усилий.

Вам понадобится: 4 тушки минтая, 3 ст. л. майонеза, 2 ч. л. дижонской горчицы, сок половины лимона, 100 г твердого сыра, соль, перец и паприка по вкусу. Рыбу почистите, промойте и обсушите. Смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и специи. Полученным соусом обильно смажьте минтай. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом, и посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до золотистой сырной корочки.

Минтай готовлю только так! Вкус этого блюда — это сочное, нежное филе без резких овощных нот, с приятной кислинкой лимона и горчицы, покрытое аппетитной хрустящей сырной шапкой. Ароматный, легкий и беспроигрышный ужин за полчаса!

