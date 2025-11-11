Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 19:48

Куриный шницель «Цезарь»: простой вариант быстрого и легкого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный шницель «Цезарь» — это изысканное, но простое в приготовлении блюдо, которое станет идеальным вариантом для быстрого и вкусного легкого ужина.

Для его приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 1 кочан салата айсберг, 100 г пармезана, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло. Куриные грудки разрежьте вдоль пополам, отбейте, посолите, поперчите. Обмакните каждую отбивную в взбитое яйцо, затем в панировочные сухари и обжарьте на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Листья салата айсберг порвите руками и разложите по тарелкам. Сверху выложите горячий шницель и посыпьте тертым пармезаном.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: хрустящий нежный шницель с золотистой корочкой сочетается со свежестью салата айсберг и пикантными нотками пармезана. Блюдо получается одновременно сытным и легким, с идеальным балансом текстур и вкусов. Такой ужин можно приготовить всего за 15 минут, но он произведет впечатление даже на самых искушенных гурманов.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с картошкой в одной кастрюле: чудо-рецепт, когда на ужин есть только полчаса.

