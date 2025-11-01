Когда на ужин есть только полчаса, готовлю сразу в одной кастрюле котлеты с картошкой: чудо-рецепт

Когда на ужин есть только полчаса, готовлю сразу в одной кастрюле котлеты с картошкой: чудо-рецепт

Когда на ужин есть только полчаса, готовлю сразу в одной кастрюле котлеты с картошкой. Этот чудо-рецепт сэкономит ваше время и порадует всю семью.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежный картофель пропитывается мясным соком от котлет и томатным соусом, лук и перец добавляют сладковатые нотки, а специи завершают композицию ароматом.

Вам понадобится: 6 картофелин, пачка фарша, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль и специи. Сделайте из фарша котлеты, просто добавив соль и специи (без булки!). На дно кастрюли выложите слой нарезанного кольцами лука, затем слой картофеля кольцами, сверху разместите котлеты и нарезанный соломкой перец. Повторите слои, завершив картофелем. Смешайте томатную пасту с водой, солью и специями, залейте блюдо и тушите под крышкой 25–30 минут после закипания.

Это блюдо особенно хорошо с хлебом и свежими овощами, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина после работы!

Ранее стало известно, как приготовить минтай старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук.