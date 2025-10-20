Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук

Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом. Кроме рыбки для этого рецепта понадобятся лишь масло, лук и совсем немного времени на приготовление.

Вкус блюда получается удивительно нежным и гармоничным: лук, томленый в рыбном соку и сливочном масле, карамелизуется и становится сладковатым, а минтай пропитывается ароматами масла и лука, оставаясь сочным внутри.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 3 крупные луковицы, 100 г сливочного масла, соль, перец. Лук нарежьте тонкими кольцами и равномерно распределите по дну формы для запекания. Рыбу очистите, нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и выложите на луковую подушку. Сверху разложите тонкие ломтики сливочного масла и посыпьте специями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Это блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре или рисом, а простота приготовления делает его идеальным вариантом для быстрого и полезного ужина в кругу семьи.

