Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:46

Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом. Кроме рыбки для этого рецепта понадобятся лишь масло, лук и совсем немного времени на приготовление.

Вкус блюда получается удивительно нежным и гармоничным: лук, томленый в рыбном соку и сливочном масле, карамелизуется и становится сладковатым, а минтай пропитывается ароматами масла и лука, оставаясь сочным внутри.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 3 крупные луковицы, 100 г сливочного масла, соль, перец. Лук нарежьте тонкими кольцами и равномерно распределите по дну формы для запекания. Рыбу очистите, нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и выложите на луковую подушку. Сверху разложите тонкие ломтики сливочного масла и посыпьте специями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Это блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре или рисом, а простота приготовления делает его идеальным вариантом для быстрого и полезного ужина в кругу семьи.

Ранее стало известно, как вкусно запечь картошку с фаршем: этой сытной запеканкой можно накормить всю семью.

Читайте также
Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле
Общество
Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из фарша! Простой и вкусный ужин
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из фарша! Простой и вкусный ужин
Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле
Общество
Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле
Мужчина побил рекорд с помощью ловли вредной и опасной рыбы
США
Мужчина побил рекорд с помощью ловли вредной и опасной рыбы
Вкуснее обычных котлет! Мясные зразы с яйцом — проще рецепта не знаю. Получаются очень сочными и вкусными
Общество
Вкуснее обычных котлет! Мясные зразы с яйцом — проще рецепта не знаю. Получаются очень сочными и вкусными
минтай
рыбы
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом. Кроме рыбки для этого рецепта понадобятся лишь масло, лук и совсем немного времени на приготовление. Вкус блюда получается удивительно нежным и гармоничным: лук, томленый в рыбном соку и сливочном масле, карамелизуется и становится сладковатым, а минтай пропитывается ароматами масла и лука, оставаясь сочным внутри.
2 тушки минтая
3 крупные луковицы
100 г сливочного масла
соль, перец
>
Лук нарежьте тонкими кольцами и равномерно распределите по дну формы для запекания. Рыбу очистите, нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком и выложите на луковую подушку.
Сверху разложите тонкие ломтики сливочного масла и посыпьте специями.
Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.