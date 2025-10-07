Этой сытной запеканкой можно накормить всю семью: рецепт, как вкусно запечь картошку с фаршем

Этой сытной запеканкой можно накормить всю семью: рецепт, как вкусно запечь картошку с фаршем

От мысли, что приготовить на ужин, дергается глаз? Рассказываем, как вкусно запечь картошку с фаршем в духовке. Это универсальное блюдо, которое станет хитом любого ужина.

Рецепт: нарежьте 1 кг картофеля тонкими кружками, обжарьте 500 г мясного фарша с луком и морковью до готовности. В смазанную форму выложите слоями: картофель, фарш, еще картофель. Залейте смесью из 200 мл сливок, 2 яиц и специй. Посыпьте 150 г тертого сыра и запекайте при 180°C 40-50 минут до золотистой корочки.

Вкус блюда получается насыщенным: нежный картофель пропитывается мясным соком, сливочная заливка создает кремовую текстуру, а расплавленный сыр образует аппетитную корочку. Это блюдо легко адаптировать, добавляя грибы, томаты или кабачки. Подавайте горячим с зеленым салатом. Этой сытной запеканкой можно накормить всю семью.

Ранее стало известно, как приготовить мясные ежики с подливой: сытный и экономный ужин для всей семьи.