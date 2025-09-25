Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:57

Хрустящий венский шницель за 15 минут: секрет в панировке из бородинского хлеба! Необычно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венский шницель из курицы в панировке из бородинского хлеба — это хрустящее совершенство с русским акцентом! Бородинский хлеб с тмином и кориандром придает панировке неповторимый аромат, а куриное филе внутри остается сочным и нежным. Это блюдо идеально для ужина в кругу семьи — просто, сытно и невероятно вкусно.

Возьмите 2 крупных куриных филе, разрежьте каждое вдоль на две тонкие пластины, отбейте через пленку до толщины 0,5 см. Посолите, поперчите с двух сторон. Приготовьте панировку: 200 г бородинского хлеба без корочки измельчите в блендере до мелкой крошки, добавьте 1 ч. л. сушеного чеснока и щепотку паприки. Обваляйте каждую отбивную сначала в 50 г муки, затем во взбитых 2 яйцах, а после в хлебной крошке, плотно прижимая панировку. Разогрейте в сковороде 150 мл растительного масла, обжаривайте шницели по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте сразу с долькой лимона и зеленым горошком.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

