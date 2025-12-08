Никаких больше салатов и тарталеток! Готовлю сырный рулет «Бархат» с орехами: тает во рту и покоряет с первого кусочка

На праздничном столе всегда есть место эффектной и вкусной мясной закуске, но иногда хочется удивить гостей более утончённым и изысканным вариантом. Сырные рулетики с черносливом и орехами — это именно то блюдо, где роскошный вкус сочетается с элегантной подачей. Нежная, тающая во рту сырная основа с нотками чеснока и зелени идеально контрастирует со сладковатой, упругой текстурой чернослива и хрустящей пикантностью грецких орехов. Такой рулет выглядит по-ресторанному благородно, его удобно нарезать на порционные кусочки, и он неизменно привлекает внимание, становясь одним из главных украшений фуршетного стола.

Для приготовления 8-10 порций вам понадобится: 300 г сливочного сыра, 150 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. греческого йогурта или сметаны, 20 г свежего укропа, 150 г чернослива без косточек, 100 г грецких орехов, 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. лимонного сока, соль, молотый чёрный перец, дополнительные орехи и зелень для украшения. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте мелкой соломкой. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, остудите, крупно порубите и смешайте с черносливом, мёдом и лимонным соком. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. В миске соедините сливочный сыр, тёртый сыр, пропущенный через пресс чеснок, йогурт, мелко рубленный укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной пластичной массы. На пищевую плёнку выложите сырную массу и распределите её в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Сверху равномерно распределите начинку из чернослива и орехов. Аккуратно, при помощи плёнки, сверните плотный рулет. Заверните его в плёнку и уберите в холодильник минимум на 3-4 часа для стабилизации. Перед подачей украсьте измельчёнными орехами и веточками зелени, нарежьте острым ножом на порционные кусочки. Подавайте с гренками или крекерами.

