Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:01

Куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные куриные тефтели в сливочном соусе — это диетическое блюдо, которое содержит всего 110–120 ккал в 100 граммах. Их можно есть на ужин даже на диете и ПП.

Вкус поражает гармонией: сочные тефтели с пряными нотками чеснока и зелени, томленные в нежном сливочно-томатном соусе с легкой кислинкой и ароматом прованских трав.

Для приготовления смешайте 500 г куриного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, укроп, соль и перец. Сформируйте шарики, выложите в антипригарную сковороду. Для соуса смешайте 200 мл нежирных сливок (10%), 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды, чеснок и специи. Залейте тефтели соусом, тушите под крышкой 25 минут на медленном огне.

Блюдо готовится без жарки, сохраняя сочность и полезные свойства. Подавайте с овощами или гречкой — это гарантирует сытость на 3–4 часа без тяжести в желудке.

Ранее стало известно, как приготовить сладкую творожную ПП-лепешку: по вкусу напоминает чизкейк.

Читайте также
Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму
Общество
Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму
Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов
Общество
Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов
Если ваши тефтели разваливаются — вы просто не добавляете этот ингредиент
Общество
Если ваши тефтели разваливаются — вы просто не добавляете этот ингредиент
Бюджетно, сытно и просто: тефтели с кабачком в томатно-сметанном соусе
Общество
Бюджетно, сытно и просто: тефтели с кабачком в томатно-сметанном соусе
Нежнее нежного: вкусные сырники из творога — классический рецепт
Общество
Нежнее нежного: вкусные сырники из творога — классический рецепт
тефтели
рецепты
ужины
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.