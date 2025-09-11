Куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП

Нежные куриные тефтели в сливочном соусе — это диетическое блюдо, которое содержит всего 110–120 ккал в 100 граммах. Их можно есть на ужин даже на диете и ПП.

Вкус поражает гармонией: сочные тефтели с пряными нотками чеснока и зелени, томленные в нежном сливочно-томатном соусе с легкой кислинкой и ароматом прованских трав.

Для приготовления смешайте 500 г куриного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, укроп, соль и перец. Сформируйте шарики, выложите в антипригарную сковороду. Для соуса смешайте 200 мл нежирных сливок (10%), 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды, чеснок и специи. Залейте тефтели соусом, тушите под крышкой 25 минут на медленном огне.

Блюдо готовится без жарки, сохраняя сочность и полезные свойства. Подавайте с овощами или гречкой — это гарантирует сытость на 3–4 часа без тяжести в желудке.

