Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области Ганчев: ВС России блокируют ВСУ и расширяют зону контроля в Купянске

Российские войска продолжают блокировать украинские силы в северной и западной частях Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской областной администрации Виталий Ганчев. По его словам, зона контроля ВС России в городе расширяется.

В настоящее время наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной. Таким образом, мы расширяем зону контроля, — заявил Ганчев.

За прошедшие годы Вооруженные силы Украины сделали из Купянска серьезный укрепрайон. Это сказывается на оперативности освобождения города, добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.