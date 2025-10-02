Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:59

Минтай, ловкость рук и ужин готов через 40 минут — такую рыбку обожает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыба в сметанном соусе с сыром представляет собой нежное и питательное блюдо для повседневного и праздничного стола. Это сочетание отличается сочностью рыбного филе и сливочным вкусом сырно-сметанной заливки. Гармония простых ингредиентов создает полноценное блюдо, которое подходит для детского и диетического питания.

Для приготовления потребуется: 750 г филе минтая или трески, 300 г сметаны 20%, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, приправа для рыбы. Рыбное филе размораживают, выкладывают в форму, слегка солят и перчат. Сметану смешивают с яйцом и измельченным чесноком. Полученной смесью заливают рыбу. Сверху посыпают тертым сыром и запекают при 180 градусах 30-40 минут до образования золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирной сметаны — она предотвращает пересушивание рыбы и создает нежный соус. Готовое блюдо посыпают рубленым укропом и подают с картофельным пюре, рисом или овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

рыба
еда
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
