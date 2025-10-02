Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:08

«Жесткий реализм»: Карасин о градусе переговоров Лаврова и Рубио

Сенатор Карасин: на переговорах Лаврова и Рубио доминировал жесткий реализм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа) и государственный секретарь США Марко Рубио (четвертый слева) Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа) и государственный секретарь США Марко Рубио (четвертый слева) Фото: РИА Новости /МИД РФ

На переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые состоялись на прошлой неделе в Нью-Йорке, доминировал жесткий реализм, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, принимавший участие во встрече. По его словам, стороны обсудили как урегулирование конфликта на Украине, так и восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, передает KP.RU.

Доминировал жесткий реализм. Это касалось как сложных вопросов урегулирования кризиса на Украине и воинственного азарта Евросоюза и НАТО, так и необходимости восстановления предсказуемости и решения конкретных проблем в отношениях между Россией и США, — поделился Карасин.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва и Вашингтон переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования конфликта на Украине и понимания его первопричины. По словам дипломата, обе стороны пришли к такому выводу на встречах в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров провел пресс-конференцию на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, выступление министра собрало полный зал. Интерес к встрече с главой МИД РФ возник задолго до самого события: зарубежные журналисты начали уточнять детали еще за месяц до его приезда в Нью-Йорк.

