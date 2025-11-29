День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:23

В Совфеде объяснили, почему страны НАТО тянут с урегулированием на Украине

Карасин: НАТО использует конфликт на Украине для противостояния с Россией

Фото: nato.int
Страны НАТО используют конфликт на Украине для противостояния с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Альянс так неохотно участвует в процессе мирного урегулирования, так как готовится к войне с РФ, передает Lenta.ru.

Не просто готовятся, а они готовились на протяжении довольно длительного периода к противостоянию и использовали кризис на Украине именно для этого. <…> Он им нужен для продолжения противостояния с Россией. Это касается, прежде всего, отдельных структур и отдельных политиков Евросоюза, — рассказал Карасин.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

Россия
Совет Федерации
Григорий Карасин
НАТО
