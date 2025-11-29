В Совфеде объяснили, почему страны НАТО тянут с урегулированием на Украине Карасин: НАТО использует конфликт на Украине для противостояния с Россией

Страны НАТО используют конфликт на Украине для противостояния с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Альянс так неохотно участвует в процессе мирного урегулирования, так как готовится к войне с РФ, передает Lenta.ru.

Не просто готовятся, а они готовились на протяжении довольно длительного периода к противостоянию и использовали кризис на Украине именно для этого. <…> Он им нужен для продолжения противостояния с Россией. Это касается, прежде всего, отдельных структур и отдельных политиков Евросоюза, — рассказал Карасин.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

До этого украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.