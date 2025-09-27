Глава МИД России собрал полный зал на встрече с журналистами в ООН Пресс-конференция Лаврова в ООН собрала полный зал журналистов

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН собрала полный зал журналистов, сообщает ТАСС. Выступление главы российского внешнеполитического ведомства традиционно стало одним из наиболее посещаемых событий форума.

Интерес к встрече с Лавровым возник задолго до самого события: зарубежные журналисты начали уточнять детали еще за месяц до его приезда в Нью-Йорк. А конкретно в этот раз они заняли свои места в зале более чем за час до начала пресс-конференции.

Ранее стало известно, что два младших дипломата украинской делегации присутствовали в зале ООН во время выступления Лаврова, хотя отсутствовали на речах других глав делегаций. Наблюдатели отметили, что они не предпринимали демаршей, а интерес СМИ к речи российского министра подтвердился заранее занятыми местами журналистов.

До этого Лавров во время пресс-конференции, посвященной конкурсу «Интервидение», корректно поправил журналиста, ошибочно назвавшего мероприятие «Евровидение». Глава МИД сохранил невозмутимость, в то время как присутствующие отреагировали смехом.