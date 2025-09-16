Лавров указал журналисту на непростительную ошибку и рассмешил зал Лавров рассмешил зал, поправив журналиста за путаницу с «Евровидением»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной предстоящему международному музыкальному конкурсу «Интервидение», поправил оговорившегося журналиста, передает корреспондент NEWS.ru. Обращаясь к главе МИД он упомянул «Евровидение». Присутствующие рассмеялись, а сам Лавров остался невозмутим.

Знамя «Интервидения»? Вы сказали «Евровидение», — указал он.

Лавров, отвечая на вопрос о возможном участии артистов из недружественных стран в «Интервидении», сообщил, что интерес к конкурсу во всем мире будет только расти. Он подчеркнул, что никакой дискредитации не было — «приглашали всех».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко между тем отметил, что более четырех миллиардов зрителей из разных государств могут посмотреть «Интервидение». Он отметил, что столько человек проживают в 23 странах — участницах мероприятия.