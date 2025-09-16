Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:52

«Приглашали всех»: Лавров об участии недружественных стран в «Интервидении»

Лавров заявил, что интерес к «Интервидению» во всем мире будет расти

Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса «Интервидение-2025», установленные на Манежной площади в Москве Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса «Интервидение-2025», установленные на Манежной площади в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Интерес к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» во всем мире будет только расти, заявил в беседе с NEWS.ru министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о возможном участии артистов из недружественных стран в этом конкурсе в будущем. Пресс-конференция, посвященная грядущему мероприятию, состоялась в Доме приемов МИД.

Мы приглашали всех. В конкурсе нет никакой дискредитации, никаких попыток «нового прочтения Тайного вече», как это было на Олимпийских играх. И участникам это нравится, — отметил глава министерства.

Ранее он заявил, что Россия будет отходить от использования термина «недружественные страны». По мнению дипломата, недружественными могут быть только правительства. Кроме того, Лавров выразил надежду, что «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что общая продолжительность финального шоу «Интервидения» составит около 3,5 часа. Он отметил, что финал состоится на самой технологичной площадке — «Live Арене». Конкурс будет транслироваться с использованием нейросетей.

