Лавров раскрыл, от какого термина решили отказаться в России Лавров: Россия будет называть недружественными правительства, а не страны

Россия будет отходить от использования термина «недружественные страны», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД. Комментируя участие исполнителей из таких государств в конкурсе «Интервидение», он подчеркнул, что недружественными могут быть только правительства, передает корреспондент NEWS.ru.

Пора уходить от термина «недружественные страны». Как сказал недавно [президент России] Владимир Владимирович Путин, есть страны с недружественными правительствами, — поделился Лавров.

Он добавил, что интерес к «Интервидению» будет только расти. Лавров обратил внимание, что Россия приглашает участников из любых стран без всякой дискредитации.

В конкурсе нет никакой дискредитации, никаких попыток «нового прочтения Тайной вечери», как это было на Олимпийских играх. И участникам это нравится, — подчеркнул министр.

Ранее Лавров выразил надежду на то, что «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.