Раскрыта длительность финального шоу «Интервидения»

Общая продолжительность финального шоу международного музыкального конкурса «Интервидение» составит около 3,5 часа, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, финал состоится на самой технологичной площадке — Live Арене.

Шоу продлится порядка трех с половиной часов, — сказал Эрнст.

Он добавил, что «Интервидение» будет транслироваться с использованием нейросетей. Кроме того, для организации шоу будут применяться технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Эрнст также заявил, что «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей. Он подчеркнул, что задача мероприятия — показать творческое многообразие участников.

Участие в пресс-конференции также принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе нее он мастерски отбил провокационный вопрос британского журналиста. Дипломата спросили, означает ли его участие в пресс-конференции, что «Интервидение» политизировано.