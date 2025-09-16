«Мужчина в платье»: Лавров отбил провокационный вопрос об «Интервидении» Лавров парировал провокационный вопрос о возможной политизации «Интервидения»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров парировал провокационный вопрос британского журналиста в рамках пресс-конференции, посвященной предстоящему международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Сотрудник СМИ спросил, означает ли участие главы МИД и членов российского правительства в пресс-конференции, что конкурс политизирован, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не оспариваем право зрителей Евровидения голосовать за мужчину с бородой в женском платье и, наверное, с какими-то модификациями организма, — подчеркнул Лавров.

По его словам, никто не запрещает россиянам смотреть Евровидение. Однако все больше российских граждан становятся сторонниками сохранения традиций и национальной культуры, что не может не радовать, добавил дипломат.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь отметил, что «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей. Главная задача мероприятия — показать творческое многообразие участников, добавил он.

Лавров выразил надежду на то, что «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко добавил, что трансляцию мероприятия могут посмотреть более 4 млрд зрителей. Именно столько человек проживают в 23 странах — участницах конкурса.