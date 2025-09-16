«Нетрадиционные ценности»: Эрнст об отличии «Интервидения» от Евровидения Эрнст: «Интервидение» не будет навязывать нетрадиционные ценности

Музыкальный конкурс «Интервидение» отличается от Евровидения отказом от навязывания нетрадиционных ценностей, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, отвечая на вопрос NEWS.ru. Он подчеркнул, что задача мероприятия — показать творческое многообразие участников.

Мы видели, что Евровидение стало в последнее время во многом инструментом навязывания нетрадиционных ценностей. «Интервидение» не ставит целью навязывание, наша задача показать музыкальное творчество всех стран-участников во всем многообразии, — сказал Эрнст.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД выразил надежду на то, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко между тем отметил, что «Интервидение» могут посмотреть более 4 млрд зрителей из разных стран. Именно столько человек проживают в 23 странах — участницах конкурса, объяснил он.