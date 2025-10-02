Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:07

Энергетик ответил, чем грозит массовая блокировка танкеров с нефтью из РФ

Энергетик Юшков: блокировка танкеров РФ грозит колоссальным ростом цен на нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мировому рынку грозит колоссальный рост цен на нефть в случае массовой блокировки танкеров с российской нефтью, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, подобные действия могут привести к исчезновению огромных объемов сырья.

На призыв президента Франции Эммануэля Макрона о блокировке танкеров с нефтью из РФ мировой рынок может отреагировать однозначно ростом цен. Остановится экспорт нашей нефти морским транспортом. С мирового рынка уйдут колоссальные объемы, и появится риск сокращения поставок нефти и нефтепродуктов в целом. Мы экспортируем порядка семи миллионов баррелей в сутки — это огромные объемы. В этом плане, конечно, возникнет дефицит и колоссальный рост цен, — пояснил Юшков.

Он добавил, что рынок уже сейчас может отреагировать на подобные призывы повышением котировок. По его мнению, в такой ситуации Россия даже получит дополнительную выгоду от роста цен. Однако эксперт подчеркнул, что инициаторы таких шагов, в частности, Франция, действуют против своих собственных интересов.

Я думаю, что рынок уже может отреагировать на призывы Макрона блокировать танкеры из РФ однозначным ростом котировок. В этом плане мы даже заработаем на подобных заявлениях. Но Франция наступает себе на горло, потому что она нетто-импортер нефти, покупатель. Они покупают не только российскую нефть, но и всю остальную: норвежскую, саудовскую, американскую. Если цена поднимется на нашу нефть, то она поднимется и на любую другую. Поэтому на самом деле заявление Макрона очень глупое, — резюмировал Юшков.

Ранее Макрон заявил, что профильные ведомства европейских стран должны задерживать танкеры теневого флота на недели для срыва поставок российской нефти. По его словам, подобная мера помогла бы обрушить нефтеэкспорт РФ и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

нефть
Франция
Россия
Эммануэль Макрон
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
