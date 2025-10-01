Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:23

Муж умолял готовить это вместо макарон с сыром! Секрет бабушки из Баварии

Кесешпетцле — это классическое немецкое блюдо, которое представляет собой мягкие клецки, запеченные с сыром и луком. Главный ингредиент — 400 г пшеничной муки, из которой готовят тесто для клецек. Важная особенность рецепта — использование 200 г насыщенного твердого сыра, который делает кесешпетцле невероятно ароматным и сытным.

Для придания блюду свежести и легкой пикантности в него добавляют 2 луковицы, обжаренные до золотистого цвета. Иногда в рецепт включают 50 г сливочного масла и пучок свежей зелени, чтобы подчеркнуть вкус и аромат немецкой кухни. Кесешпетцле идеально подаются как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Процесс приготовления простой: тесто готовят из 4 яиц и 150 мл воды, формируют небольшие клецки и варят их в кипящей воде. Затем клецки смешивают с сыром и луком и запекают 15–20 минут до золотистой корочки. Благодаря этому способу приготовления блюдо получается мягким, с насыщенным сырным вкусом и аппетитной текстурой.

Попробуйте приготовить кесешпетцле дома и почувствуйте настоящую атмосферу Баварии в каждой порции. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина или праздничного стола.

Ранее мы поделились рецептом испанской паэльи с курицей.

