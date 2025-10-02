В одном из регионов России сработала система ПВО В Нижегородской области силы ПВО пресекли атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Кстовского района Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром силы ПВО пресекли атаку БПЛА на территории Кстовского района. На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль возле села Мокрушино в Беловском районе. В результате удара пострадала 28-летняя девушка, у которой врачи диагностировали осколочные ранения правой руки. Медики оказали пострадавшей помощь и отпустили ее домой Губернатор Александр Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничные районы.

До этого ВС России поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в ДНР. В оборонном ведомстве добавили, что удар по позиции противника сорвал запланированные атаки на российские войска.