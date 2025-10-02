Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:31

В Минобороны Польши подтвердили покупку американских ракет

Польша закупит американские ракеты AMRAAM для истребителей F-35

Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Польша закупает у США ракеты «воздух — воздух» AMRAAM версии D для истребителей пятого поколения F-35, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, эти ракеты оснащены радиолокационным наведением, сообщает РИА Новости.

У меня есть очень важная информация. Мы сегодня подтвердили закупку Польшей современнейших ракет AMRAAM в версии D — ракет «воздух — воздух» радиолокационного управления для самолетов F-35, — сказал Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что Варшава покупает самолеты и современнейшие ракеты к ним. Польша стала единственным государством, которому США продают такое вооружение, добавил Косиняк-Камыш. Он не раскрыл ни количество ракет, ни стоимость контракта, но уточнил, что закупка будет финансироваться из Фонда поддержки вооруженных сил.

Ранее СМИ выяснили, что в Польше во время залета дронов в жилой дом попала выпущенная истребителем F-16 ракета AIM-120 AMRAAM. Этой ракетой пытались сбить дрон, однако в момент полета у нее возникли неполадки в системе наведения. Выпущенный с F-16 снаряд не сдетонировал, поскольку сработали предохранительные элементы взрывателя.

Польша
США
F-35
ракеты
