Гендиректор News Media Holding обозначил роль ИИ в будущем профессий

В Москве состоялось шоу «Человеческий фактор в мире ИИ: будущее профессий в медиа». Специальным гостем стал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов. Ведущий Андрей Малахов обсудил с ним, как ИИ влияет на сферу медиа и какие профессии выживут в будущем.

Искусственный интеллект — это не замена человека, а новый инструмент, как когда-то компьютеры и Word. Он расширяет наши творческие возможности, а не убивает их, — отметил Иксанов.

Как отметил спикер, искусственный интеллект уже интегрирован в производственные процессы медиахолдингов. Например, в News Media Holding внедрение алгоритмов позволило сократить число корректоров. ИИ ежедневно проверяет тысячи текстов, корректирует пунктуацию и значительно снижает количество ошибок. Эта мера высвободила ресурсы команды для работы над созданием уникального контента. Нейросети также задействованы в творческой сфере, где режиссеры, по сути, становятся «промт-режиссерами». Их задача — грамотно ставить задачи нейросетям для генерации разнообразного визуального контента.

Мы не должны бояться ИИ. Наоборот, важно научиться использовать его возможности, чтобы создавать более интересные и точные материалы. В ближайшие годы мы увидим, как ИИ войдет в сетевой менеджмент, архитектуру и медицину. Журналистика тоже выиграет от этого, если будет двигаться вперед, — добавил Иксанов.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что развитие нейросетей кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По его словам, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.