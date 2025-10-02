Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:00

Картошечка вкуснее мяса! С лисичками и чесночком — хит на ужин: бюджетно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту картошечку я готовлю всё лето, когда в лесу появляются лисички! Она получается настолько ароматной и сытной, что действительно затмевает мясные блюда. Золотистые грибы, хрустящий картофель и душистый чеснок создают идеальную комбинацию. Это блюдо стало нашим семейным хитом — бюджетным, но по-настоящему праздничным. Готовится всё в одной сковороде, что особенно радует после долгого дня. А какой аромат стоит на кухне — просто невозможно удержаться!

Нам понадобится: 6 картофелин, 300 г свежих лисичек, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, сливочное масло, растительное масло, соль, перец, укроп. Картофель чистим и режем крупными дольками. Лисички промываем, крупные разрезаем пополам.

На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масла. Обжариваем картофель до румяной корочки 10–12 минут. Добавляем нарезанный лук, готовим ещё 3 минуты.

Добавляем лисички, солим, перчим. Тушим под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. За 2 минуты до готовности добавляем измельчённый чеснок и рубленый укроп. Подаём со сметаной!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Жаркое с мясом, овощами и горошком: классическое блюдо русской кухни
Общество
Жаркое с мясом, овощами и горошком: классическое блюдо русской кухни
Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке
Общество
Котлеты с картофелем в сметанно-томатном соусе: простое блюдо в духовке
Рыбка, которая тает во рту. Нежный минтай в пряном соусе! Аромат на весь дом — слюнки текут
Общество
Рыбка, которая тает во рту. Нежный минтай в пряном соусе! Аромат на весь дом — слюнки текут
Куриные ножки в слоеном тесте: выглядят эффектно, готовятся просто
Общество
Куриные ножки в слоеном тесте: выглядят эффектно, готовятся просто
Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество
Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
картошка
ужины
рецепты
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.