Картошечка вкуснее мяса! С лисичками и чесночком — хит на ужин: бюджетно и вкусно

Эту картошечку я готовлю всё лето, когда в лесу появляются лисички! Она получается настолько ароматной и сытной, что действительно затмевает мясные блюда. Золотистые грибы, хрустящий картофель и душистый чеснок создают идеальную комбинацию. Это блюдо стало нашим семейным хитом — бюджетным, но по-настоящему праздничным. Готовится всё в одной сковороде, что особенно радует после долгого дня. А какой аромат стоит на кухне — просто невозможно удержаться!

Нам понадобится: 6 картофелин, 300 г свежих лисичек, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, сливочное масло, растительное масло, соль, перец, укроп. Картофель чистим и режем крупными дольками. Лисички промываем, крупные разрезаем пополам.

На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масла. Обжариваем картофель до румяной корочки 10–12 минут. Добавляем нарезанный лук, готовим ещё 3 минуты.

Добавляем лисички, солим, перчим. Тушим под крышкой на среднем огне 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. За 2 минуты до готовности добавляем измельчённый чеснок и рубленый укроп. Подаём со сметаной!

