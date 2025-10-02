Польских медиков готовят к потенциальной работе на поле боя

Польских медиков готовят к потенциальной работе на поле боя Полковник Михальский сообщил о подготовке польских медиков к потенциальным боям

Сотрудников медучреждений из Польши учат, как оказывать первую помощь раненым на поле боя, заявил полковник, командующий Люблинско-Подкарпатским военно-медицинским округом Александр Михальский в интервью ZET. Также военный сообщил о создании в стране лаборатории медицины катастроф.

Мы хотим познакомить врачей, медсестер и фельдшеров со спецификой боевой работы и тактической медицины, — подчеркнул Михальский.

Проводить обучение будут в подвале военного госпиталя, чтобы максимально приблизить условия работы к военным, заявил заместитель командира люблинского учреждения Богуслав Пентек. Также медиков научат сортировать раненых.

Помещения не будут стерильными. Будет много пыли, грязи, специальное освещение и звуки. Прямо как на поле боя <…> Мы хотим, чтобы наши сотрудники знали, как помогать солдатам в таких условиях, — пояснил Пентек.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель намерен развязать войну своими решениями по Украине. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС как откровенно провоенные.