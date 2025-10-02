«Убийца Tomahawk»: военэксперт назвал оружие, способное переломить ход СВО

Российские системы «Витязь» и северокорейские комплексы «Пельбит» способны успешно нейтрализовать американские дальнобойные ракеты Tomahawk, которые США могут передать Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эти виды вооружения позволят уничтожать места складирования и доставки ракет противника.

О северокорейских ракетах «Пельбит», конечно, мало что известно, но то, что есть в открытой печати, говорит о том, что это, по сути, средства, аналогичные в какой-то степени российским «Искандерам». Они имеют сложные системы маневрирования, средства противодействия радиолокационному обнаружению. «Пельбит» может уничтожать места запуска крылатых ракет Tomahawk, а также места их складирования и доставки. То есть, таким образом, фактически уничтожать эти Tomahawk сразу после разгрузки и по пути следования к местам запуска. Отмечу, что есть и российское оружие, которое можно назвать убийцей Tomahawk. Это комплекс С-350 «Витязь». Его так и назвали за рубежом — убийцей крылатых ракет, — отметил Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Tomahawk украинской стороне усилят напряженность в регионе и потребуют от Москвы соответствующих действий. Он также отметил заявления Запада о возможных ударах по территории России, которые Москва не может игнорировать.