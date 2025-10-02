Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:05

«Удары вглубь»: в Кремле отреагировали на возможную поставку Tomahawk ВСУ

Песков: поставка Tomahawk ВСУ приведет к новому витку напряженности на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поставка американских крылатых ракет Tomahawk ВСУ приведет к новому витку напряженности на Украине и потребует адекватного ответа со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент из разговора опубликован в Telegram-канале корреспондента ВГТРК. Песков также упомянул заявления об ударах вглубь России, которые не остались без внимания.

Представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет и в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, — заявил Песков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут устроить блэкаут в Москве даже с помощью американских ракет Tomahawk, и назвал такие угрозы главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова необоснованными. Он также отметил плачевное положение украинской армии.

