18 ноября 2025 в 08:00

«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk

Уотерс назвал глупостью обсуждения Западом поставок ракет Tomahawk Украине

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press
Западные страны проводят обсуждения возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, что является «глупейшей вещью», заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости. Он призвал жителей государств, участвующих в подобных рассуждениях, перестать верить пропаганде относительно украинского конфликта.

По мнению артиста, европейское руководство «демонстрирует слабоумие», обсуждая возможность отправки войск НАТО на Украину и дальнейшую эскалацию конфликта. Уотерс выразил удивление, что подобные идеи находят поддержку среди некоторых знаменитостей, открыто выступающих в поддержку Киева. Это свидетельствует о том, насколько люди могут поддаваться пропаганде.

И были все эти разговоры о предоставлении Украине Tomahawk. Это глупейшая вещь из тех, которые я когда-либо слышал в своей жизни, — сказал Уотерс.

Музыкант подчеркнул необходимость для западного общества «проснуться» и объективно оценивать ситуацию. Его заявления прозвучали на фоне сообщений CNN о том, что Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, сославшись на достаточность американских запасов вооружений.

Ранее сообщалось, что с авиабазы морской пехоты США Ивакуни были вывезены мобильные пусковые установки Typhon, предназначенные для запуска ракет SM-6 и Tomahawk. Их пребывание на территории базы вызывало критику со стороны местных жителей и общественных организаций.

Tomahawk
Роджер Уотерс
поставки
Запад
