США вывезли установки для запуска Tomahawk после скандалов Kyodo: США вывезли установки для запуска Tomahawk из Японии

С авиабазы морской пехоты США Ивакуни вывезены мобильные пусковые установки Typhon, предназначенные для запуска ракет SM-6 и Tomahawk, сообщает агентство Kyodo. Их пребывание на территории базы вызывало критику со стороны местных жителей и общественных организаций.

Как отмечает агентство, администрация города получила уведомление о вывозе комплексов от Министерства обороны Японии. Первоначально планировалось, что размещенные в рамках совместных учений США и Японии Resolute Dragon установки покинут базу сразу после их завершения 25 сентября.

Однако к середине ноября пусковые продолжали находиться в Ивакуни, что вызвало обеспокоенность местных общественных организаций, выступавших против их возможного постоянного размещения. Активисты требовали от японского оборонного ведомства добиваться скорейшего вывоза комплексов. Причины задержки официально не раскрываются, ряд аналитиков связывает ее с политическим шатдауном в США.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что президент США Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.