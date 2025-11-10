Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 08:35

Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии

Kyodo: Япония пока не подтвердила вывод комплекса Typhon с базы ВС США в Ямагути

Батарея наземного комплекса Typhon, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk, до сих пор находится на базе Вооруженных сил США «Ивакуни» в Японии, сообщает Kyodo. По информации агентства, систему развернули в рамках состоявшихся с 11 по 25 сентября совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25. При этом Typhon должны были вывезти примерно через неделю после окончания учений.

Мы не получали никаких сообщений о выводе, поэтому, как мы понимаем, он (Typhon. — NEWS.ru) остается на месте, — заявил источник издания.

Отмечается, что о выводе Typhon попросили общественные организации префектур Хиросима и Ямагути, выступающие против расширения авиабазы Корпуса морской пехоты США. Активисты указали, что развертывание этой системы спровоцирует соседние страны и что Typhon может стать приоритетной целью.

Ранее в Японии разразился политический скандал, вызванный заявлением министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады о Курильских островах. Во время визита в префектуру Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на острова, и допустил косвенное признание принадлежности островов России.

Япония
США
учения
Typhon
вооружения
