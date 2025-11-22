Международный муниципальный форум стран БРИКС
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 ноября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 ноября

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Сызранью в Самарской области прогремела серия взрывов. Согласно информации канала, системы противовоздушной обороны РФ уничтожали украинские беспилотники. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о примерно 10 мощных хлопках, которые вызвали дребезжание стекол в зданиях. Канал отметил, что воздушные цели летели со стороны Волги на небольшой высоте, а в небе наблюдались яркие вспышки.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. По данным ведомства, ранены два мирных жителя.

«В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона во дворе частного дома пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

Кроме того, дрон атаковал машину в селе Грузском Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Средства ПВО нейтрализовали атаку четырех украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По две воздушные цели были уничтожены над территорией Республики Крым и Ростовской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БПЛА над территориями Ростовской области и Республики Крым», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были сбиты за три часа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в публикации.

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. В результате атаки ранены два человека — жительница Глотово и житель села Рождественка.

«В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. <…> Второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, а мужчина — баротравму и осколочные ранения лица. Кроме того, в селе Мощеном FPV-дроны атаковали частные дома. В результате повреждены остекление, фасад, крыша и забор, выбиты окна.

Также опасность непосредственной атаки БПЛА объявлялась в Воронеже, сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — говорилось в публикации.

