Прокуратура США добилась разрешения взломать Telegram, но не справилась

Федеральный суд США разрешил прокуратуре удаленно взломать серверы Telegram для расследования дел о жестоком обращении с детьми, однако попытка оказалась безуспешной, сообщает ресурс Court Watch. Администрация мессенджера подтвердила порталу CyberInsider, что даже при формальном доступе прочитать пользовательскую переписку технически невозможно из-за шифрования.

В материале говорится, что решение суда стало редким прецедентом, разрешающим прямое вмешательство в инфраструктуру зарубежной компании, известной минимальным сотрудничеством с властями. Минюст США пытался негласно извлекать данные через сетевые методы расследования, но столкнулся с техническими ограничениями.

Как заявили в самой компании, получить доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже для самих инженеров. Там подчеркнули, что архитектура платформы исключает чтение переписки. При этом мессенджер продолжает раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила — в прошлом году переданы данные о 2253 аккаунтах.

Ранее правление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что в телефоне лучше не хранить фотографии документов, уведомления от банков и пароли. Эти данные лучше перенести в защищенные облачные хранилища, отметили там.