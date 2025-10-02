Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:31

Россиянам рассказали, какие данные рискованно хранить в телефоне

МВД: в телефоне лучше не хранить фотографии документов и уведомления от банков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В телефоне лучше не хранить фотографии документов, уведомления от банков и пароли, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. Эти данные лучше перенести в защищенные облачные хранилища, отметили там.

Лучше всего такие файлы хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, — говорится в сообщении.

В управлении МВД добавили, что из телефона стоит удалить заметки с номерами карт, ПИН-кодами и адресами. Кроме того, рискованно хранить в смартфоне личные фотографии, которые в руках мошенников могут стать предметом шантажа. Также рекомендуется перенести номера телефона родственников и коллег в защищенную резервную копию.

Ранее полиция предупредила граждан о новой мошеннической схеме с использованием голосового подтверждения паспортных данных. Злоумышленники обманывают людей под предлогом необходимости верификации документа через телефонные звонки. Использование подобных записей для получения доступа к значимым интернет-ресурсам технически невозможно, подчеркнули специалисты ведомства.

