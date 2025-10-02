Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:15

Одну из главных достопримечательностей США могут закрыть

New York Times: Статуя Свободы может погаснуть из-за бюджетного кризиса в США

Фото: Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке рискует быть отключенной от энергоснабжения и закрытой для посетителей, сообщает The New York Times. Причиной потенциального закрытия достопримечательности стал шатдаун федерального правительства США, приведший к прекращению бюджетного финансирования.

Финансирование содержания памятника полностью прекратится на следующей неделе в связи с приостановкой работы федеральных органов власти. При этом администрация штата Нью-Йорк не планирует выделять собственные средства на поддержание работы национального символа.

Губернатор Кэти Хокул возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на президента Дональда Трампа и республиканских парламентариев. Она подчеркнула, что даже в период пандемии коронавируса доступ к монументу для туристов не прекращался. В настоящее время Служба национальных парков, курирующая объект, не направила официального уведомления о точной дате прекращения его работы. Тем временем другой знаковый памятник — мемориал Джорджу Вашингтону в столице — уже закрыт для публики.

Шатдаун официально наступил в США 1 октября в 00:01 по времени Восточного побережья (07:01 по Москве). Федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На время шатдауна государственным учреждениям запрещено осуществлять расходы, а большинство служащих отправлены в неоплачиваемые отпуска.

США
шатдаун
Нью-Йорк
достопримечательности
