02 октября 2025 в 17:12

Экс-хоккеиста Йере Каралахти снова арестовали из-за наркотиков

Экс-хоккеист Каралахти был арестован по подозрению в тяжком преступлении

Йере Каралахти Йере Каралахти Фото: Jonas Ljungdahl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший хоккеист Йере Каралахти был арестован в четверг в Хельсинки по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, сообщает Yle. Предварительно установлено, что Каралахти мог быть причастен к совершению преступления в период с 1 июня по 29 сентября. Обвинения по делу ему предъявят до 15 января 2026 года.

По словам адвоката бывшего хоккеиста Микко Рууттунена, Каралахти полностью отрицает свою вину. Юрист не уточнил, в чем именно обвиняют его подзащитного. В 2007 году суд признал Каралахти виновным в приобретении наркотиков и приговорил к условному сроку. В 2008 году он снова попался с запрещенными веществами.

На прошлой неделе 50-летний Каралахти участвовал в боксерском вечере в Хельсинки, но победу присудили бывшему бодибилдеру Матиасу Ниеме. До этого 50-летний спортсмен успел побывать игроком НХЛ, он выступал за «Лос‑Анджелес» и «Нэшвилл», в КХЛ — за минское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки. Каралахти завершил карьеру в 2016 году. Спортсмен призвал в интервью прессе, что у него были проблемы с наркотиками, особенно в 2000-х.

Ранее в Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага, ему было предъявлено четыре обвинения. По данным следствия, преступления совершались организованной группой, злоумышленники вымогали деньги у криптоинвесторов.

суды
Финляндия
наркотики
хоккеисты
