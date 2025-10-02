В Германии признали беззащитность перед дронами Bild: Германия не может сбивать дроны над своей территорией

Военные Германии пока не могут сбивать беспилотники над территорией страны из-за отсутствия полноценной противодроновой системы, сообщает Bild. Армейская ПВО была расформирована еще в 2010 году, а новая система защиты находится на стадии разработки.

В связи с этим во время полетов гражданской авиации над населенными пунктами стрелять в воздух безопасно практически невозможно. Обломки и снаряды будут падать на землю и попадать в людей.

Ранее СМИ сообщили, что завершившийся в Копенгагене неформальный саммит лидеров стран Евросоюза зашел в тупик. Оборону сообщества на фоне инцидентов с дронами и самолетами участники обсуждали четыре часа, но к общему итогу так и не пришли.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не находится в состоянии войны, но и больше не находится в состоянии мира. Так он прокомментировал инциденты с дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Канцлер отметил, что инциденты с обнаружением дронов вызывают тревогу. При этом он добавил, что их происхождение на данный момент все еще остается неизвестным.