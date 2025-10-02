Вызволенные из плена ВСУ российские военные смогли позвонить родным

Вернувшиеся 2 октября из украинского плена российские военные сумели позвонить своим родным и близким, сообщили в Минобороны РФ. На кадрах, которые появились в распоряжении NEWS.ru, сидящие в автобусе бойцы сообщили, им не терпится вернуться домой к своим семьям.

По словам военных, настроение у них отличное, хотя некоторых из них беспокоят полученные при исполнении воинского долга ранения. Один из военнослужащих рассказал, что дома его ждет большая семья и беременная девушка.

Добраться бы до России, маме позвонить. Самое главно, сказать ей, как сильно я ее люблю, — рассказал освобожденный россиянин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с Украины вернулись 185 военных, взамен переданы столько же пленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена, но переговорный процесс по этому поводу замедлился. Политик добавил, что украинская сторона хочет вернуть домой 1000 человек и составляет списки.