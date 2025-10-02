Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 16:26

Нутрициолог перечислила самые популярные продукты-аллергены

Нутрициолог Тиханычева: молоко нередко вызывает пищевую аллергию у людей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молоко, яйца, хлеб и рыба чаще всего вызывают пищевую аллергию у людей, заявила «Страстям» нутрициолог Жанна Тиханычева. При возникновении реакции на пищу она посоветовала исключить продукт-аллерген из рациона.

Пищевая аллергия — реальность, с которой сталкиваются многие. Самые обычные продукты, такие как молоко, яйца, хлеб и рыба, могут стать ее причиной. Но помните, не всякая реакция на пищу — это аллергия. Если вы заметили у себя или своего ребенка нежелательную реакцию на пищу, не ставьте диагноз самостоятельно, — призвала Тиханычева.

Вместо этого она порекомендовала обратиться к специалисту для проведения точной диагностики. Врач напомнила, что именно внимание к своему рациону помогает поддержать самочувствие.

Ранее диетолог Наталья Павлюк предупредила, что ароматизаторы или красители в составе жвачки могут вызвать аллергию у некоторых людей. Она предостерегла от злоупотребления жвачкой во избежание разрушения зубной эмали.

Читайте также
Врач раскрыла, как уберечь себя от опасных божьих коровок — арлекинов
Здоровье/красота
Врач раскрыла, как уберечь себя от опасных божьих коровок — арлекинов
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 сентября, прощание с сентябрем
Общество
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 сентября, прощание с сентябрем
Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников
Здоровье/красота
Родителей предупредили о признаках авитаминоза у школьников
Назван напиток, который поможет организму проснуться
Здоровье/красота
Назван напиток, который поможет организму проснуться
Скрытая угроза в вашем питании: эти продукты выдают себя за полезные, а на самом деле вредят
Здоровье/красота
Скрытая угроза в вашем питании: эти продукты выдают себя за полезные, а на самом деле вредят
аллергия
здоровье
продукты
нутрициологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил Европу о риске «заражения» радикализмом из США
Путин уверен в скором возрождении забытого искусства
Путин назвал чушью одну излюбленную мантру Запада
Умер звезда комедийного сериала «Дуракам везет»
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.