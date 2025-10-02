Нутрициолог перечислила самые популярные продукты-аллергены

Молоко, яйца, хлеб и рыба чаще всего вызывают пищевую аллергию у людей, заявила «Страстям» нутрициолог Жанна Тиханычева. При возникновении реакции на пищу она посоветовала исключить продукт-аллерген из рациона.

Пищевая аллергия — реальность, с которой сталкиваются многие. Самые обычные продукты, такие как молоко, яйца, хлеб и рыба, могут стать ее причиной. Но помните, не всякая реакция на пищу — это аллергия. Если вы заметили у себя или своего ребенка нежелательную реакцию на пищу, не ставьте диагноз самостоятельно, — призвала Тиханычева.

Вместо этого она порекомендовала обратиться к специалисту для проведения точной диагностики. Врач напомнила, что именно внимание к своему рациону помогает поддержать самочувствие.

Ранее диетолог Наталья Павлюк предупредила, что ароматизаторы или красители в составе жвачки могут вызвать аллергию у некоторых людей. Она предостерегла от злоупотребления жвачкой во избежание разрушения зубной эмали.