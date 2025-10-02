В посольстве РФ в Мадагаскаре заявили об обращениях российских туристов

Клуб «Валдай»
Ряд туристов из России обратились в посольство РФ в Мадагаскаре за помощью, заявил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства в Антананариву Эдгар Хохлов. По его словам, сотрудники посольства оказывают им содействие в приобретении обратных билетов на родину и покупке лекарств.

Российские туристы на острове есть, ряд из них обратились к нам. Стараемся их проконсультировать с точки зрения рекомендаций по приобретению обратных билетов в Россию, — сказал Хохлов.

Ранее посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется. Тем, кто уже находится на острове, посоветовали быть осторожными. В диппредставительстве отметили, что обстановка в столице Антананариву и других крупных городах остается напряженной.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибло не менее 22 человек. Более 100 человек получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества.

