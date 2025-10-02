В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине

Москва расценивает как неприемлемые заявления о невозможности двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заявила во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о любых подобных высказываниях.

Любые заявления о несостоятельности концепции двугосударственного устройства для нас неприемлемы по целому ряду причин, — отметила дипломат.

До это Захарова заявила, что любые шаги и инициативы, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заслуживают поддержки. Так она прокомментировала опубликованный план американского лидера Дональда Трампа, который заключается в прекращении огня в палестинском анклаве, освобождении заложников и удерживаемых лиц, а также начале процесса вывода израильских войск.

Ранее сообщалось, что Колумбия разрывает торговое соглашение с Израилем и высылает дипломатическую делегацию этой страны. Как заявил президент Густаво Петро, решение было принято после сообщений о задержании израильскими военными двух гражданок страны в международных водах, которые участвовали в гуманитарной акции «Флотилия стойкости», направлявшейся к берегам сектора Газа.