«Вашингтон» Овечкина потерпел второе поражение подряд

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Далласе завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0, автором единственного гола в составе «Старз» оказался Тайлер Сегин.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на ледовой площадке 20 минут. Он нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Таким образом 40-летний россиянин остался без результативных действий уже во втором матче подряд. Всего в десяти играх текущего сезона он набрал семь очков, забив две шайбы и сделав пять передач.