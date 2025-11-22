Слоеный салат «Снежная королева» с крабовыми палочками: недорого и вкусно

Легкий, воздушный и нарядный салат «Снежная королева» всегда привлекает внимание за счет красивых слоев. Готовится он просто, а результат выглядит так, будто потрачено гораздо больше времени, чем есть на самом деле.

Сначала очистите и нарежьте мелкими кубиками 200 г крабовых палочек. Отварите 3 яйца, охладите и натрите на мелкой терке, чтобы получилась воздушная крошка. Натрите 1 крупное зеленое яблоко, предварительно сняв кожицу и убрав сердцевину; лишний сок слегка отожмите, чтобы слои сохранили форму. Откройте банку сладкой кукурузы и обсушите зерна. Натрите 120 г твердого сыра. Для заправки используйте майонез: наносите его тонко между слоями, чтобы салат оставался легким.

Собирайте салат в прозрачном кольце или стеклянной форме. Первый слой — крабовые палочки, затем яблоко, кукуруза, яйца и сыр. Каждый слой слегка смазывайте майонезом, стараясь не уплотнять массу, чтобы сохранить воздушность. Перед подачей уберите салат в холодильник минимум на 30 минут — он стабилизируется и станет более выразительным при разрезе.

Совет: если хотите, чтобы салат выглядел красивее, украсьте верхушку парой веточек укропа.

Калорийность — около 190 ккал на 100 г; время приготовления — 25 минут.

