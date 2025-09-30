Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 17:41

Захарова оценила план Трампа по Газе

Захарова поддержала план Трампа по прекращению конфликта в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любые шаги и инициативы, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заслуживают поддержки, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала опубликованный план американского лидера Дональда Трампа.

Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе. Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки, — сказала Захарова.

Она добавила, что ряд ведущих арабских и мусульманских государств выразили поддержку мерам Трампа: прекращению огня в палестинском анклаве, освобождению заложников и удерживаемых лиц, а также началу процесса вывода израильских войск. Палестинская сторона подтвердила готовность к конструктивному диалогу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также публично одобрил предложение, добавила Захарова.

Ранее Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС через три-четыре дня должно дать ответ на план США. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

Мария Захарова
Дональд Трамп
политика
сектор Газа
